Bursa'da frenleri boşalınca park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenlerinin boşalması nedeniyle yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenlerinin boşalması nedeniyle yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

İbrahim Kozan (80) idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yokuş aşağı inerken frenleri boşalınca hızlandı.

Otomobil, bu cadde ile Kurtuluş Sokağı'nın kesişiminde park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarpıp yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Sürücü ile yanında bulunan eşi Zekiye Kozan'ın (74) yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu iki otomobil ise olay yerinden çekiciyle götürüldü.