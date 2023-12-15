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        BBDSO'dan "İnsan Hakları Günü" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İnsan Hakları Günü" konserinde, keman virtüözü Alexander Markov'u konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 01:57 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:57
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        BBDSO'dan "İnsan Hakları Günü" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İnsan Hakları Günü" konserinde, keman virtüözü Alexander Markov'u konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Michael Wendeberg yönetti.

        Gecede, "Rondo Kapriçyo, Op.28", "Keman Konçertosu No:3,Op.61" ve "Senfoni Re Minör", Alexander Markov ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

        Konser sonunda solist, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

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