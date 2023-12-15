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        İnegöl'de uygulama noktasında polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra polise mukavemette bulunan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:34
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        İnegöl'de uygulama noktasında polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra polise mukavemette bulunan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, M.K. idaresindeki 16 BAP 140 plakalı otomobili durdurdu.

        Alkollü olduğu tespit edilen M.K, çevredeki bir polise mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sağlık işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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