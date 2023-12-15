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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şu açıkça görülüyor, hani dünyanın değişik yerlerinde zulümler var, bunları da hissediyoruz ama Filistin olayı, Gazze olayı dünya için bir laboratuvardır. Bu laboratuvarın bilimsel sonucu şudur; özellikle son 300 yılda egemen olan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem artık çöktü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:43
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:
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        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şu açıkça görülüyor, hani dünyanın değişik yerlerinde zulümler var, bunları da hissediyoruz ama Filistin olayı, Gazze olayı dünya için bir laboratuvardır. Bu laboratuvarın bilimsel sonucu şudur; özellikle son 300 yılda egemen olan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem artık çöktü." dedi.

        Malkoç, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı "Türkiye Yüzyılı'nda Ombudsmanlık ve Üniversiteler" başlıklı konferansta, adaletin, toplumun temeli olduğunu söyledi.

        İsrail'in, Gazze'deki saldırılarında çok sayıda insanı, bebeği öldürdüğüne dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

        "Böyle bir dünyada adalet olur mu? Böyle bir dünyada huzurun olması mümkün mü? Ama biz tarihten şunu biliyoruz: Derler ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çok açık ve net söylüyorum. Tecrübeli bir büyüğünüz, bir hukukçu olarak söylüyorum. Tarih boyunca kim zulüm yapmışsa, zamanı gelince o zulmün karşılığında cezasını görmüştür. İsrail de insanlık suçu işliyor, savaş değil katliam yapıyor. İnşallah hep beraber göreceğiz, bunun karşılığını görecekler, yargılanacaklar başta Netanyahu olmak üzere ve gereken cezayı verecekler. Bunda tereddüt yok."

        Malkoç, bu konuda ahlak ve vicdan sahibi, hukuktan ve adaletten yana olan insanların imtihanının, tavır ve tutumlarının önemli olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin sesi gür çıktıkça, Washington'dan Endonezya'ya, Tokyo'dan Malezya'ya, Londra'dan Berlin'e kadar vicdan sahibi, ahlak sahibi insanların harekete geçmeye başladığını vurgulayan Malkoç, "Şu açıkça görülüyor, hani dünyanın değişik yerlerinde zulümler var, bunları da hissediyoruz ama Filistin olayı, Gazze olayı dünya için bir laboratuvardır. Bu laboratuvarın bilimsel sonucu şudur; özellikle son 300 yılda egemen olan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem artık çöktü. Bu açıktır. Aynı zamanda Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine kurduğu medeniyetin iflasıdır. Gazze olayının Filistin olayının sonucu budur." diye konuştu.

        Malkoç, hukuku ve insan haklarını savunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin sesinin gür çıktığını kaydetti.

        Erdoğan'ın çok sayıda ülke arasında barışı temin etmeye çalışan bir lider olduğunu belirten Şeref Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Cumhuriyeti daha yeni doğmuşken Ege'de hakkını yediler, Kıbrıs'ta hukukunu gasbettiler, farklı yerlerde hakkını hukukunu çiğnediler ama şimdi o aslan büyüdü, büyüdü ve 100'üncü yılını kutladı. Etrafına bakmaya başladı. 'Akdeniz'de nerede hukukum çiğnenmiş, nerede hakkım yenmiş' deyip hakkını hukukunu aramaya başladı. İşte Avrupa Birliği rapor yayınlıyor, Amerika Birleşik Devletleri bildiri yayınlıyor. Kim ne söylerse söylesin, tarih bize şunu göstermiştir; Bu aziz millet hakkının çiğnendiği yerde, hukukunun yendiği yerde durmaz. Hakkını söke söke alır. Alacağız inşallah ama bunu yaparken de uluslararası hukuka göre yapacağız. Hakkımızı da kimseye çiğnetmeyeceğiz."

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak da katılımcılara hitap etti.

        Kamu Başdenetçisi Malkoç daha sonra Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansta değerlendirmelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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