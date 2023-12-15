Bursa'da trafikte 2 kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, trafikte bir araçtaki 2 kişinin yol vermeme tartışmasında sopayla darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Kavşağı'nda minibüsten inen şüphelilerin, yol vermeme tartışmasında hafif ticari araçtaki M.Y. ve N.D'yi darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin sopayla darbedilmesi olayına karıştıkları belirlenen 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K, H.Y, İ.K. ve K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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