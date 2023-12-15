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        Bursa'da trafikte 2 kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, trafikte bir araçtaki 2 kişinin yol vermeme tartışmasında sopayla darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:01
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        Bursa'da trafikte 2 kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da, trafikte bir araçtaki 2 kişinin yol vermeme tartışmasında sopayla darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Kavşağı'nda minibüsten inen şüphelilerin, yol vermeme tartışmasında hafif ticari araçtaki M.Y. ve N.D'yi darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin sopayla darbedilmesi olayına karıştıkları belirlenen 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K, H.Y, İ.K. ve K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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