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        Bursa'da düzenlenen "Karadeniz Hamsi Festivali"nde bir ton balık dağıtıldı

        Bursa'da Osmangazi Belediyesi ile Marmara Karadenizliler Federasyonunca (MARKAFED) düzenlenen "Karadeniz Hamsi Festivali"nde bir ton balık pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:33
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        Bursa'da düzenlenen "Karadeniz Hamsi Festivali"nde bir ton balık dağıtıldı
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        Bursa'da Osmangazi Belediyesi ile Marmara Karadenizliler Federasyonunca (MARKAFED) düzenlenen "Karadeniz Hamsi Festivali"nde bir ton balık pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

        Federasyonun Bursa Şubesi tarafından üye Karadeniz illerinin derneklerinin katılımıyla Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda organize edilen festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Yöresel sanatçıların seslendirdiği Karadeniz türküleri eşliğinde festivale katılanlar horon tepip eğlendi.

        Ayrıca alanda kurulan mangallarda pişirilen bir ton hamsi, saatler öncesinden sıraya girenlere ikram edildi.

        Karadeniz yöresine özgü lezzetlerin stantlarda satışa sunulduğu festival, 3 gün sürecek.

        Bu yıl ikinci ayağı düzenlenen festivalin 3. aşaması Nilüfer ilçesindeki Beşevler Kapalı Pazar Alanı'nda 23 Aralık'ta başlayacak, ziyaretçilere açılışta bir ton hamsi ikram edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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