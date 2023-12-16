Bursa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alanyurt yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda, Davut D. idaresindeki 35 EDP 84 plakalı otomobil, Emre Y. yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Davut D'nin yanında bulunan Yusuf G, Alihan Utku Y. ve Halis S. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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