20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali sona erdi Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Çağırılmadan Gelen" adlı oyunla sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Çağırılmadan Gelen" adlı oyunla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Milli Merkezinin sanatsal desteğiyle organize edilen ve 11 Aralık'ta başlayan festival, 6 gün boyunca ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında 3 ülkeden gelen ve 14 yerli ekip tarafından Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de oyun ve gösteriler sahnelendi.

Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KARAKUM) "Karagöz'de seslendirme ve sahneleme atölyesi" eğitimi düzenlendi.

Bursa'daki 8 salonda, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye'den 14 gölge ve kukla sanatçı ekibinin katıldığı, 39 gösteri ile 3 atölyeye yer verilen etkinliğin kapanışında, İstanbul Devlet Tiyatrosunca Maurice Maeterlinck'in yazdığı, Lale Ertiş Gençtürk'ün yönettiği "Çağırılmadan Gelen" sahnelendi. Oyunun ardından ekibe plaket takdim edildi.