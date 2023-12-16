Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali sona erdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Çağırılmadan Gelen" adlı oyunla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Çağırılmadan Gelen" adlı oyunla sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Milli Merkezinin sanatsal desteğiyle organize edilen ve 11 Aralık'ta başlayan festival, 6 gün boyunca ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturdu.

        Etkinlik kapsamında 3 ülkeden gelen ve 14 yerli ekip tarafından Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de oyun ve gösteriler sahnelendi.

        Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KARAKUM) "Karagöz'de seslendirme ve sahneleme atölyesi" eğitimi düzenlendi.

        Bursa'daki 8 salonda, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye'den 14 gölge ve kukla sanatçı ekibinin katıldığı, 39 gösteri ile 3 atölyeye yer verilen etkinliğin kapanışında, İstanbul Devlet Tiyatrosunca Maurice Maeterlinck'in yazdığı, Lale Ertiş Gençtürk'ün yönettiği "Çağırılmadan Gelen" sahnelendi. Oyunun ardından ekibe plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bursa'da partisinin il kongresinde konuş...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bursa'da partisinin il kongresinde konuş...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (4)
        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (4)
        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)
        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)
        Yaren leylek ile Adem Amca´nın dostluğu hikaye kitabına da konu oldu
        Yaren leylek ile Adem Amca´nın dostluğu hikaye kitabına da konu oldu