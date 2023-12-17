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        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame kabul edildi

        Bursa'da, evinde silahla bir kişiyi öldürüp, yaraladığı kadına da 17 gün cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:39
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        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame kabul edildi
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        Bursa'da, evinde silahla bir kişiyi öldürüp, yaraladığı kadına da 17 gün cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

        İlyas Sarıkaya'nın 22 Haziran'da, birlikte yaşadığı F.O. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Recep Özarslan'ı evine çağırıp silahla öldürmesi ve yaraladığı F.O'ya da cinsel saldırıda bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede F.O'nun, Sarıkaya tarafından olaydan bir gün önceden itibaren silahla alıkonulduğu, sanığın eve gelen arkadaşı Recep Özarslan'ı silahla öldürüp kendisini de 6 mermiyle yaraladığı ifadelerine yer verildi.

        F.O. ifadesinde, 2 saat boyunca ölü taklidi yaptığını, ardından sanığın ölmediğini anlaması üzerine kurtulmak için hamile olduğunu söylediğini, 4-5 gün sonra sanığa eczaneden pansuman için malzeme aldırarak yaralarını sardığını ve 17 gün boyunca sanık tarafından kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu belirtti.

        İlyas Sarıkaya ise iddianameye giren ifadesinde F.O. ile nişanlı olduklarını, yolda gördüğü arkadaşı Recep Özaslan'ı kalması için evine çağırdığını aktardı.

        Recep Özaslan ile F.O'yu yarı çıplak vaziyette salonun ortasında uygunsuz halde gördüğünü, bunun üzerinde Özaslan'ın karın bölgesine ateş ettiğini beyan eden Sarıkaya ifadesini şöyle sürdürdü:

        "F.O'ya dönüp 'Bunu bana neden yaptın' diye sordum. Sonra ona peş peşe 4 el ateş ettim. Ölmediğini görünce öldürmek niyetiyle bir hamlede bulunmadım. Kendisini yaraladıktan sonra hastaneye götürmek istedim, kabul etmedi. Bunun üzerine eczaneden aldığım ilaçlar ile kendi kendini tedavi etti. F.O. bu süreçten sonra defalarca evde yalnız kaldı, kızıyla ve annesiyle telefonda konuştu. Şayet zorla alıkoyuyor olsaydım, bu zamanları fırsat bilip kaçabilirdi. F.O, cesedin ortadan kaldırılması için bana yardım edeceğini söyledi. Bu sırada bana, 'Ben sana yaptım sen de bana yaptın. Ödeşmiş olduk, bu işin sorumlusu benim. Ceza almaman için her şeyi yapacağım' dedi."

        İlyas Sarıkaya hakkında, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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