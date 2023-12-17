ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Çisil Güngör, Sezer Baran, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 18, İpek Garip, Coulibaly 16, Tuba Poyraz 7, Fluker 27, Williams 15, Efsun Çelik

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 3, Bone 28, Günesh Denise Karaoğlan 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Özge Kavurmacıoğlu, Henderson 13, Lucet 6

1. Periyot: 26-21

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-60

BURSA

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