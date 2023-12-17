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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:30
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Çisil Güngör, Sezer Baran, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 18, İpek Garip, Coulibaly 16, Tuba Poyraz 7, Fluker 27, Williams 15, Efsun Çelik

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 3, Bone 28, Günesh Denise Karaoğlan 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Özge Kavurmacıoğlu, Henderson 13, Lucet 6

        1. Periyot: 26-21

        Devre: 44-41

        3. Periyot: 69-60

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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