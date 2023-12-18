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        Bursa'da kaza yapan araç yanarak kullanılmaz hale geldi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaza yapan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:39
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        Bursa'da kaza yapan araç yanarak kullanılmaz hale geldi
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaza yapan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Demirtaş Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, Recep A. idaresindeki 16 AD 689 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilşehir Merkez Camisi'nin önündeki kavşakta kavşakta kaldırım taşına çarparak takla attı.

        Yolun kenarındaki bir iş yerinin bahçesindeki çitlere çarparak ters duran otomobil, yanmaya başladı.

        Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

        Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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