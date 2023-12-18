Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Selçuk Keskin, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan, Mustafa Cengiz)

Setler: 23-25, 25-21, 25-17, 25-19

Süre: 119 dakika (29, 32, 27, 31)

BURSA

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