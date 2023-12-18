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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:55
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev)

        Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Selçuk Keskin, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan, Mustafa Cengiz)

        Setler: 23-25, 25-21, 25-17, 25-19

        Süre: 119 dakika (29, 32, 27, 31)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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