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        Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 03:24 Güncelleme: 20.12.2023 - 03:24
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        Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması ve ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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