Bursa'da muhtar tarlasında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, kırsal Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasına çalışmaya gitti.

Memiş'in uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde Memiş'i hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Memiş'in cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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