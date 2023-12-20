GÜNCELLEME - Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İncelemeler sonucu ölen kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi.

Karataş'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazenin, buradaki işlemlerin ardından öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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