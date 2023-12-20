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        GÜNCELLEME - Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 03:24 Güncelleme: 20.12.2023 - 03:24
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        GÜNCELLEME - Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İncelemeler sonucu ölen kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi.

        Karataş'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazenin, buradaki işlemlerin ardından öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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