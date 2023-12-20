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        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:54
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        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Turgutalp Mahallesi Yılmaz Sokağı'ndaki eve gelen arkadaşları, Ümit Yaşar T'nin (46) hareketsiz olduğunu gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, Ümit Yaşar T'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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