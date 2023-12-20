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        Basketbol Şampiyonlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:56
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yohan Rosso (Fransa), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Geert Jacobs (Belçika)

        TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 14, Tevfik Akdamar, Prewitt 9, Tolga Geçim 7, O'Brien 4, Maye 10, Sakic 17, Wiley 10, Mustafa Kurtuldum 4

        UCAM Murcia: Kurucs 7, Sant, Ross 12, Caupain 15, Radovic 8, Sleva 22, Sakho 6, Todorovic 2, Diagne 6, Hakanson, Jelinek 2, Ennis 5, Kurucs 5

        1. Periyot: 17-23

        Devre: 45-48

        3. Periyot: 56-74

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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