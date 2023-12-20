Basketbol Şampiyonlar Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Yohan Rosso (Fransa), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Geert Jacobs (Belçika)

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 14, Tevfik Akdamar, Prewitt 9, Tolga Geçim 7, O'Brien 4, Maye 10, Sakic 17, Wiley 10, Mustafa Kurtuldum 4

UCAM Murcia: Kurucs 7, Sant, Ross 12, Caupain 15, Radovic 8, Sleva 22, Sakho 6, Todorovic 2, Diagne 6, Hakanson, Jelinek 2, Ennis 5, Kurucs 5

1. Periyot: 17-23

Devre: 45-48

3. Periyot: 56-74

BURSA

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