Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Bursa'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 02:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda M.D. (47), S.D. (21), A.C. (33) ve V.Y. (42) gözaltına alındı.

        İkametlerde ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, çeşitli sigara üretim makineleri, elektronik tartı, 273,5 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin boş makaron, 22 bin boş sigara filtresi, 190 bin 263 boş sigara paketi, 981 elektronik sigara likidi, 17 adet 100 gramlık tütün paketi, 13 elektronik sigara, 268 paket sigara kâğıdı, 271 bandrolsüz puro, 2 bin 445 paket bandrolsüz nargile tütünü ve 87 paket sigara tütünü ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı
        Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon; 4 gözaltı
        BİSİAD "Bilişim Sektörü" ödül töreni düzenlendi
        BİSİAD "Bilişim Sektörü" ödül töreni düzenlendi
        Basketbol Şampiyonlar Ligi
        Basketbol Şampiyonlar Ligi
        Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı
        Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursaspor Başkanı Günay: Kulübün üzerine oyun oynanıyor derken bunları anla...
        Bursaspor Başkanı Günay: Kulübün üzerine oyun oynanıyor derken bunları anla...