Bursa'da Meksika vatandaşı kadın Müslüman oldu Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, Orhangazi Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, Orhangazi Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Bir süre önce evlenerek Orhangazi'ye yerleşen Bartolo, Müftülüğe başvurarak, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.

Bartolo,Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Orhangazi Müftüsü Yasin Yıldız rehberliğinde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Yıldız, Bartolo'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.