Bursaspor'da 2 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz'ın ardından 2 futbolcu daha süresiz kadro dışı bırakıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz'ın ardından 2 futbolcu daha süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcular Bilal Güney ve Mustafa Genç, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.