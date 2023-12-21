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        Bursaspor'da 2 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz'ın ardından 2 futbolcu daha süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:30 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:30
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        Bursaspor'da 2 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz'ın ardından 2 futbolcu daha süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcular Bilal Güney ve Mustafa Genç, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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