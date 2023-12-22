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        Orhangazi'de 283 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 283 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:08
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        Orhangazi'de 283 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 283 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki bir pasajda bulunan depoda kaçak sigara, tütün ve makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla depoda arama yapan ekipler, 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 125 bin paket boş makaron, 283 kilogram kaçak tütün ile 7 bin 50 adet sahte bandrol ele geçirdi.

        Muhafazaya alınan kaçak tütün, doldurulmuş makaronlar, boş makaronlar ile sahte bandroller, iki kamyonete yüklenerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Polis tarafından gözaltına alınan bir şüpheli ile iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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