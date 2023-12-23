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        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaralayan sanık 14 yıla kadar hapisle yargılanacak

        Bursa'da bir eğlence yerinde karşılaştığı eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa darbesi atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:12
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        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaralayan sanık 14 yıla kadar hapisle yargılanacak
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        Bursa'da bir eğlence yerinde karşılaştığı eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa darbesi atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanarak Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İrfan Ş. (50) ile eski sevgilisi Sibel Kahraman'ın (33), Nilüfer ilçesindeki bir eğlence yerinde karşılaştığı bildirildi.

        Kahraman, iddianamedeki ifadesinde, İrfan Ş'nin kendisinin kolundan tutarak dışarı çıkarıp zorla otomobiline bindirdiğini, yanında bulunan arkadaşı Serpil E'nin ise aracın arka koltuğuna oturarak sanığı sakinleştirmeye çalıştığını aktarıldı.

        Trafikte seyir halindeyken sanık tarafından kafa darbeleriyle yüzünden yaralandığını kaydeden Kahraman, İrfan Ş'nin ışıklarda Serpil E'yi araçtan indirip uzaklaştırdığını, kendisini ise bir süre daha darbettikten sonra evinin önünde otomobilden indirdiğini belirtti.

        İrfan Ş. ise darp, hakaret ve tehdit iddialarını reddederek, "Birlikte aracıma bindik. Serpil'i bıraktıktan sonra Sibel'in evinin önüne geldik. Aracı park edip inerek kilitledikten sonra Sibel evinin kapısına yöneldiğinde bir ses geldi. Yanına gittiğimde burnunda kanama olduğunu gördüm. Buz tutarak yardımcı oldum." ifadesini kullandı.

        İddianamede, söz konusu eğlence yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarının, sanığın olay gecesi Kahraman'a attığı mesajların da incelendiği bilgisi verilerek, İrfan Ş'nin "tehdit", "hakaret", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Sanığın yargılanmasına 11. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        İrfan Ş. ile eski kız arkadaşı Sibel Kahraman, Nilüfer ilçesinde 10 Eylül'de bir eğlence yerinde karşılaşmıştı. İrfan Ş. tarafından zorla aracına bindirilen Kahraman, araçtan indirildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Hastaneye götürülen Kahraman, yüzünden darbeye bağlı yaralandığı belirlenerek tedaviye alınmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İrfan Ş. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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