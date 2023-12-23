Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 9, Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü

1. Periyot: 19-17

Devre: 45-41

3. Periyot: 65-55

BURSA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.