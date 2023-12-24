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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:57
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Fatih Erdoğan

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, İpek Garip, Coulibaly 10, Tuba Poyraz 16, Fluker 12, Gülfer Tokatlı, Baptiste 14, Efsun Çelik 3, Elif Burulday

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Candan Eylül Dikmen 2, Petronyte 12, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 21, Holmes 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2

        1. Periyot: 12-24

        Devre: 33-54

        3. Periyot: 58-68

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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