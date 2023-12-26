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        Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi gözaltına alındı

        Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskla darbettiği öne sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:40
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        Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi gözaltına alındı
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        Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskla darbettiği öne sürülen kişi yakalandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün motosikletli kişiyi kaskıyla darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli D.A'yı darbeden kişinin Y.H. olduğunu tespit etti.

        Şüpheli Y.H. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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