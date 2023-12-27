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        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın, beton döküldüğü sırada çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:12
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        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın, beton döküldüğü sırada çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

        Akhisar Mahallesi 161. Sokak'taki bir binanın inşaatında, birinci kat beton atıldığı sırada kalıpların devrilmesiyle çökme meydana geldi.

        İşçilerden Menzeher (43), Murat (24) ve Zülküf Acar (30), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52) ve Murat Günden (44) kalıpların altında kalarak yaralandı.

        İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından göçük altından çıkarılan 6 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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