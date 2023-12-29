Yılbaşı tatillerinin gözdesi Uludağ'da kar az olmasına rağmen rezervasyonlar hareketli

SERGEN SEZGİN / FATİH ÇAPKIN - Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesislerinde yılbaşı rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Hemen her yıl beyaz örtüyle tatilcilerin yeni yıla girdiği, yılbaşı tatillerinin gözde adreslerinden Uludağ bu sene yeterli miktarda kar alamadı.

Buna rağmen yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği 1800 metre ila 2 bin 200 metre yükseklikteki Oteller Bölgesi'nde son günlerde rezervasyonlar arttı. Buradaki işletmelerde rezervasyonlar yüzde 65'e ulaştı.

Uludağ'ın 1620 rakımlı Sarıalan mevkisinde bulunan, etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden Orman Köşkleri ise yılbaşını tam dolulukla geçirecek.

Bölgedeki 47 ahşap evin tamamı rezerve edildi.

Uludağ'daki bir otelin müdürü Erdem Başarır, AA muhabirine, yılbaşı tatili denilince akla ilk gelen bölgelerden birinin Uludağ olduğunu söyledi.

Her yılbaşında bölgedeki tesislerin tercih edildiğini ancak Uludağ'ın 2024'e az miktarda kar örtüsüyle gireceğini belirten Başarır, şöyle konuştu:

"Eğlenceler ve etkinlikler yine tüm hızıyla devam edecek. Ortalama yüzde 60-65 yoğunluk söz konusu. Talepler artacaktır. Üç günlük bir tatil planı oluşturduk. Gelen misafirlerimize sürprizlerimiz olacak. Canlı müzik performansları, havai fişek gösterileriyle de yeni yıla harika bir şekilde gireceğiz. Uludağ'da kar olmasa da yine de müthiş bir manzarası var, Alpler'i andırıyor. Kar olmasa da misafirlerimiz Uludağ'ı tercih ediyor. Hemen hemen otellerimizin tamamı doluyor. Ben inanıyorum ki bu yılbaşını da tamamen dolu geçireceğiz."

Başarır, özellikle Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesinden sonra İstanbul'dan gelenlerin sayısının arttığını, Azerbaycan, Rusya ve Orta Doğu pazarında ciddi potansiyele sahip olduklarını ifade etti.

- "Ortak alanı daha az olduğu için tercih ediliyoruz"

Sarıalan mevkisindeki Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, pistlerde kar olmamasına rağmen köşklere yoğun talep geldiğini anlattı.

Konsept bakımından otellere göre farklı olduklarını ifade eden Özenoğlu, yılbaşı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu aktardı.

İnsanların son zamanlarda izole tatili daha çok istediğini vurgulayan Özenoğlu, şunları kaydetti:

"Uludağ'daki otellerden ziyade burada insanlar tamamıyla kendine ait bir ev tarzında dubleks ahşap bir evde, isterlerse kendi yiyeceklerini yapabilecekleri, kendi mangallarını yakabilecekleri bir ortamı bulabiliyor. Yani ortak alanı daha az olduğu için tercih ediliyoruz. Biz yine de canlı müzik performansları, hava fişek gösteri organize ettik. Yılbaşını Uludağ'da kutlamak bir alışkanlıktır. Tabii karlı bir ortam olması bizim için daha iyi olacaktı ama maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı bu sene karsız geçecek gibi gözüküyor. Buruk geçse de yine keyifli olur. Şu anda yerlerimiz kalmadı. Tamemen doluyuz. Yılbaşından sonra tekrar rezervasyonları almaya başlayacağız."