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        Bursa Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışı kampanyasına katıldı

        Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:03
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışı kampanyasına katıldı
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        Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bursa Şubesinin ortak çalışmaları kapsamında "Kan ver can ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirilen Türk Kızılay aracında, emniyet personeli kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

        Kan bağışı etkinliğinin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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