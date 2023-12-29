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        Osmangazi'de zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı

        Osmangazi Belediyesi, halkın fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:16
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        Osmangazi'de zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı
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        Osmangazi Belediyesi, halkın fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini artırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin ardından fırsatçılar tarafından ürünlerin fiyatlarının fahiş şekilde artırılmaması için denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler ilçedeki tüm işletmelerde ani denetimler düzenleyerek ürünlerin raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol ediyor.

        Ayrıca ekipler, daha önce tuttukları raf fiyatı notlarından ürünlerin fiyatlarının değişip değişmediğini inceliyor.

        Son denetimde ilçedeki farklı işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşmadı.

        Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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