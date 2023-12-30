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        Bursa'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

        İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşanan Gazze'ye, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:29
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        Bursa'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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        İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşanan Gazze'ye, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        Vakfın Bursa Şubesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmıyoruz. Un ve gıda malzemesi dolu 4 tırdan oluşan insani yardım konvoyunu Mersin Limanı’na, ardından Gazze'ye gidecek şekilde, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fachry Sulaima'ın da katılımı ile dualarla uğurladık. Desteklerini esirgemeyen tüm Bursalı hayırseverlere, mazlumlar adına teşekkür ederiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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