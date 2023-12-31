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        Bursa'da kalp krizi geçirip kullandığı kamyonetle kaza yapan sürücü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda ilerlerken kullandığı kamyonetinde kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:56
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        Bursa'da kalp krizi geçirip kullandığı kamyonetle kaza yapan sürücü öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda ilerlerken kullandığı kamyonetinde kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

        Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) idaresindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobil ile yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

        Yusuf Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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