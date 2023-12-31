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        UİB Akademi, 2023'te dış ticaret eğitimleriyle ihracata değer kattı

        Türkiye'nin genel sekreterlik bazında ikinci büyük birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2023 yılında UİB Akademi önderliğinde dış ticaret konulu eğitimleri programlarıyla ihracat firmalarını bilgilendirmeye ve ülke ihracatına katkı sunmaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:38
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        UİB Akademi, 2023'te dış ticaret eğitimleriyle ihracata değer kattı
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        Türkiye’nin genel sekreterlik bazında ikinci büyük birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2023 yılında UİB Akademi önderliğinde dış ticaret konulu eğitimleri programlarıyla ihracat firmalarını bilgilendirmeye ve ülke ihracatına katkı sunmaya devam etti.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB Akademi 2023'te dış ticaret mevzuatından iklim değişikliğine, AB Yeşil Mutabakatı'ndan dijital pazarlamaya kadar çok sayıda konu başlığında toplam 100 eğitim programı gerçekleştirdi.

        Duyuru, başvuru ve sertifikalandırma gibi tüm süreçlerin UİB Akademi web sitesinden yürütüldüğü eğitimlere 20 bin kişi katıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde, eğitim sonrası katılımcıların UİB Akademi web sitesi üzerinden dijital ortamda sertifika almaları sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, UİB Akademi eğitimlerinde 2022 yılına göre yüzde 18 oranında artış sağladıklarını hatırlattı.

        Eğitimlere katılan üyelerde memnuniyet oranının yüzde 90 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini bildiren Çelik, "Eğitimlerimizi, UİB üyelerimizin talepleri doğrultusunda ve güncel konularda gerçekleştirdik. Yeni yılda da UİB Akademi eğitimlerine geniş katılım sağlamayı hem de eğitim ve eğitmen niteliğinin yüksek olmasına özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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