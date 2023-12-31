Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, elektrikli motosiklet ile polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Y.Y. yönetimindeki 10 ACL 457 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A.H. idaresindeki elektrikli motosiklete ardından 16 A 8573 plakalı polis aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Y, motosiklet sürücüsü A.H, polis memurları A.Ç. ile M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.