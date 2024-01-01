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        Bursa'da yanan evde dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:35
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        Bursa'da yanan evde dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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