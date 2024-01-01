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        Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:31
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        Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.

        Yenibağlar Mahallesi Karbiye Caddesi'nde Muammer K. yönetimindeki hafriyat kamyonu yolda yürüyen Ramadan K'ye çarptı.

        Kamyonun altında sürüklenerek ağır yaralanan Ramadan K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun Ramadan K’ye çarpması, dengesini kaybederek yere düşen Ramadan K'nin yerde sürüklenmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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