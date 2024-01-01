Bursa'da yol çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol ve dere ıslah çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde merkez istikametinden Yaylacık Mahallesi'ne giden Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten yol ve dere ıslah çalışması yapılan inşaat alanına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaralı sürücünün ayakta tedavisini yaparken, otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

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