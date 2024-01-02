BUSKİ'den "zimmete para geçirme" iddialarına ilişkin açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesinin altyapı kuruluşu olan BUSKİ'de, "zimmete para geçirme" iddialarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili idari ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Taraflarına iletilen şüpheli bir işlem üzerine 22 Aralık 2023 tarihinde idari soruşturma neticesinde elde edilen verilerin, 24 Aralık 2023 tarihinde adli makamlar ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzer işlemlerin olması ihtimaline binaen idari tahkikat genişletilmiş ve sahte evraklarla zimmetine para geçirdiği yönünde kuvvetli şüphe oluşan kişi veya kişiler ile ilgili bilgi ve belgeler zaman geçirmeksizin adli makamlara da iletilmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip, firmalar adına sahte evrak düzenleyerek yapılan işlemlerden sorumlu oldukları düşünülen personelin tüm yetkileri alınmıştır. Belediyemiz, bağlı kuruluşu ve tüm iştirakleri Sayıştay tarafından dış denetime aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi olmak üzere iç denetime tabi olup, zaman zaman farklı konularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm bu denetimlerde herhangi bir suistimale rastlanılmamıştır. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, olaya karışan tüm sorumluların tespiti ve oluşabilecek zararın tazmini için yapılan çalışmalar adli ve idari makamlarca titizlikle sürdürülmektedir."