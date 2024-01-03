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        Bursa'da kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 02:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 02:35
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        Bursa'da kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Bursa-Ankara yolu Kalburt mevkisinde Z.A. (17) idaresindeki 16 UZ 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıktı.

        Kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki sürücü ile S.F. (18) ve D.V. (17) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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