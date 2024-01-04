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        Bursa'da otomobil iş yerinin kepenklerine çarptı, 3 kişi yaralandı

        Bursa'da otomobilin iş yerinin kepenklerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:20
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        Bursa'da otomobil iş yerinin kepenklerine çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Bursa'da otomobilin iş yerinin kepenklerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nden Kent Meydanı istikametine giden Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, oto yedek parça dükkanının duvar ve kepenklerine çarptı.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Hamza ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Cuma ve Hasan Hamza ile diğer yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Cuma ve Hasan Hamza'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

        İş yerinde hasara da yol açan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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