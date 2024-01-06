Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahallelere yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

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