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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahallelere yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 04:08 Güncelleme: 06.01.2024 - 04:08
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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahallelere yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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