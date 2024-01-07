Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Michineau 11, Brown 7, David Mutaf 6, Hamilton 12, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Metin Türen 4

Anadolu Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-41

3. Periyot: 53-63

5 faulle çıkan: 32.58 Hamilton (Bursaspor İnfo Yatırım)

BURSA

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