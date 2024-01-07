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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:13
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Michineau 11, Brown 7, David Mutaf 6, Hamilton 12, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Metin Türen 4

        Anadolu Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

        1. Periyot: 27-21

        Devre: 41-41

        3. Periyot: 53-63

        5 faulle çıkan: 32.58 Hamilton (Bursaspor İnfo Yatırım)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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