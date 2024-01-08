Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Gazze" konulu sergisi Bursa'da açıldı

Yeryüzü Doktorları Derneğince, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.

BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda ziyarete açılan sergide, 2015-2023 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği yetkililerin Gazze'de çekilen fotoğrafları yer alıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, 35 fotoğraf yer alıyor.

Sergi, 15 Ocak'a kadar görülebilecek.

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