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        Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Gazze" konulu sergisi Bursa'da açıldı

        Yeryüzü Doktorları Derneğince, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:50
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        Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Gazze" konulu sergisi Bursa'da açıldı
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        Yeryüzü Doktorları Derneğince, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.

        BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda ziyarete açılan sergide, 2015-2023 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği yetkililerin Gazze'de çekilen fotoğrafları yer alıyor.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, 35 fotoğraf yer alıyor.

        Sergi, 15 Ocak'a kadar görülebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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