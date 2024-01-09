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        Başkan Aktaş'tan BUSKİ'de "zimmete para geçirme" iddialarına ilişkin açıklama:

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin alt yapı kuruluşu olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinde (BUSKİ) "zimmete para geçirme" iddialarına ilişkin, "Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:43
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        Başkan Aktaş'tan BUSKİ'de "zimmete para geçirme" iddialarına ilişkin açıklama:
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin alt yapı kuruluşu olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinde (BUSKİ) "zimmete para geçirme" iddialarına ilişkin, "Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar." dedi.

        Aktaş, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, BUSKİ'nin sadece Bursa özelinde değil, Türkiye genelinde referans alınan, projeleriyle örnek gösterilen bir kurum olduğunu söyledi.

        BUSKİ'nin son günlerdeki karalama kampanyalarına kurban edilmesine rıza göstermeyeceklerini belirten Aktaş, kurumun gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Aktaş, BUSKİ'nin alın teriyle kazandığı haklı itibarına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Alinur Aktaş ismini yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz. Siyasetimi ve ticaretimi doğruluk ve dürüstlük temelleri üzerine kurdum. 20 yıllık belediye başkanlığı dönemimde vakıf olduğum her türlü olumsuzluğun ortadan kaldırılması için mücadele ettim. Bırakın yolsuzluğu, bir kuruşun dahi israf edilmesine göz yummadım. Bu nedenle bizim duruşumuzu, karakterimizi, bu tür meselelere bakış açımızı bilen bilir. Bahsi geçen olayda da konuyu öğrenmemle birlikte gerekli her türlü soruşturmanın başlatılması talimatını ben verdim. Yapılan ilk tahkikat neticesinde olayın nitelikli zimmet suçu olduğunu anladık ve hemen vakit geçirmeksizin adli makamlara suç duyurusunda bulunduk. Yani olayı öğrenmemiz, idari soruşturma başlatmamız ve adli makamlara intikal ettirmemiz toplam 2 gün sürmüş."

        - "Sorumluları kim olursa olsun haklarında hem adli hem idari tüm yaptırımlar uygulanacaktır"

        Bu tür konuların soruşturmanın selameti, suç ve suçluların belirlenmesi, delillerin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması amacıyla oldukça hassas ve titiz bir biçimde yürütüldüğünü anlatan Aktaş, "Bu nedenle belli bir süre soruşturmanın, bırakın kamuoyuna ilan edilmesini, kurum içinde dahi gizlilikle yürütülmesi gerekir. Aynı şekilde adli makamlarla iş birliği ve yüksek koordinasyon içerisinde tüm süreç takip edilmektedir. Bazı kendini bilmezler tarafından ortaya atılan 'BUSKİ'de 400-500 milyon yolsuzluk', 'Belediye olayların üstünü örtüyor', 'Gerekli denetimleri yapmıyor' gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır." diye konuştu.

        Aktaş, belediyenin böyle bir olayın üstünü örtmediğini, aksine üstüne gittiğini belirterek, şöyle dedi:

        "Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında her yıl Sayıştay denetimi yapılır. Zaman zaman mülkiye müfettişleri ve mahalli idare kontrolleri çeşitli konular ile ilgili incelemeler yapar. Kendi teftiş kurulumuz ve iç denetim birimimiz rutin denetim yaparlar. Denetim ve incelemeler sonucunda belirlenen her olumsuzluğun üzerine gitmiş ve gereğini yapmışızdır. Şimdi bu olayda kurum ve firmalar adına sahte imza ve kaşelerle, sahte evraklar düzenlenerek sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş. Sorumluları kim olursa olsun haklarında hem adli hem idari tüm yaptırımlar uygulanacaktır. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Olayın adli makamlara iletilmesi ile birlikte sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler hakkında hem yurt dışına çıkış yasağı hem de mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir kararları uygulanmış, ardından geçtiğimiz günlerde savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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