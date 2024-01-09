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        Bursa'daki kamu hastanelerinde bir yılda 16 milyona yakın poliklinik hizmeti verildi

        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, 2023 yılı boyunca Bursa'daki kamu hastanelerinde acil muayeneler dahil 15 milyon 879 bin 243 poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:11
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        Bursa'daki kamu hastanelerinde bir yılda 16 milyona yakın poliklinik hizmeti verildi
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        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, 2023 yılı boyunca Bursa'daki kamu hastanelerinde acil muayeneler dahil 15 milyon 879 bin 243 poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023'te Bursa'daki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler veren Metin, sağlıkta oldukça yoğun bir yılı geride bıraktıklarını vurguladı.

        Bursa’da 21 kamu hastanesi, 2 diş hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde toplam 5 bin 800 civarı yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini aktaran Metin, "2023 yılında bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 21 artışla 9 milyon 117 bin poliklinik hizmeti verildi. Acil servislerimizde 5 milyon 160 bin muayene gerçekleştirildi. Diş hastaneleri ve diş merkezlerimizde ise 1 milyon 600 bin poliklinik yapıldı. Tüm rakamları topladığımızda 15 milyon 879 bin 243 poliklinik hizmeti verildi." ifadesini kullandı.

        Geçen sene 270 bin civarında ameliyat hizmeti verildiğine değinen Doç. Dr. Metin, "289 bin hastamıza da yataklı tedavi hizmeti sunduk. İlimizde 8 bin 700 sezaryen olmak üzere toplamda 18 bin 378 doğum gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

        Bursa’nın, Güney Marmara illeri ile 6,5 milyonluk nüfusa sağlık hizmet sağladığına dikkati çeken Metin, "Kentimizin her köşesine nitelikli sağlık hizmeti ulaştırabilmek için çaba sarf ediyoruz. İl dışından gelen sevkleri de göz önüne aldığımızda zaman zaman yoğun bakım yataklarımız, doluluk gösterebiliyor fakat bu durum sağlık hizmetleri anlamında bir aksamaya sebebiyet vermemektedir. Mevsimsel grip vakalarının artışına bağlı olarak acil servislerimizde zaman zaman yoğunluk yaşanabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye genelinde branşlara göre değişiklik gösterse de yüzde 25'e yaklaşan oranda randevu alıp randevusuna gelmeyen hastaların bulunduğu bilgisini veren Doç. Dr. Metin, şunları kaydetti:

        "Genel cerrahi, iç hastalıkları gibi bazı branşlarımız var ki buralarda maalesef randevu alındığı halde muayeneye gelmeyen çok daha fazla hastamız olabiliyor. Haliyle bu tıkanıklığın daha da artmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız MHRS ile randevu alıp bu randevuya ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal etmeleridir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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