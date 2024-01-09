Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

TOFAŞ: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O'Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

PAOK mateco: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

1. Periyot: 23-16

Devre: 32-31

3. Periyot: 44-54

Normal süre: 70-70

1. uzatma: 78-78

BURSA

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