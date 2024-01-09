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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:17 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:17
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

        TOFAŞ: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O'Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

        PAOK mateco: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

        1. Periyot: 23-16

        Devre: 32-31

        3. Periyot: 44-54

        Normal süre: 70-70

        1. uzatma: 78-78

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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