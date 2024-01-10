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        Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene hapis cezası

        Bursa'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:13
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        Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene hapis cezası
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        Bursa'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.Y, mağdur Ö.K'nin babası ve taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz yargılanma talebinde bulunan sanık, "Takdir mahkemenindir." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanığa, "müstehcenlik" suçundan ayrı ayrı verdiği 1 yıl 8 ay ile 5 ay hapis cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.

        Bursa'da geçen yıl haziran ayında, özel okulda görev yapan yabancı dil öğretmeni S.Y. (38) hakkında, öğrencisi Ö.K'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan S.Y. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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