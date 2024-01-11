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        Voleybolda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün yapılması gereken Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçının ertelendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:57
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        Voleybolda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi
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        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün yapılması gereken Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçının ertelendiği bildirildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. haftanın açılış müsabakası olan Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması konuk ekipte yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Bigadiç Belediyespor Takımı'nda 6 oyuncunun üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle bugün saat 14.00'te Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanması gereken müsabaka, 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de yine Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak."

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