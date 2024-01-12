Bursa ve Van'da "suç geliri aklama" operasyonunda 8 kişi yakalandı
Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işleyerek, 6 milyon değerinde menkul ve gayrimenkul satın alıp gelirleri akladıklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.
Bu kapsamda eş zamanlı olarak Bursa'da 7, Van'da ise bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen 6 araç, bir motosiklet ve bir konuta da el koydu.
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