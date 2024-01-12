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        Bursa ve Van'da "suç geliri aklama" operasyonunda 8 kişi yakalandı

        Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:31
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        Bursa ve Van'da "suç geliri aklama" operasyonunda 8 kişi yakalandı
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        Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işleyerek, 6 milyon değerinde menkul ve gayrimenkul satın alıp gelirleri akladıklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.

        Bu kapsamda eş zamanlı olarak Bursa'da 7, Van'da ise bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen 6 araç, bir motosiklet ve bir konuta da el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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