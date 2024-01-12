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        Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektörü, 2023 yılında 112 ülkeye binek otomobil sattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:51
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        Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı
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        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektörü, 2023 yılında 112 ülkeye binek otomobil sattı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatını geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 13 artırarak 35 milyar dolarla tüm zamanların rekoruna ulaşan otomotiv endüstrisi, binek otomobillerde de önemli bir ivme yakaladı.

        Sektörün 2022'de 9 milyar 264 milyon 786 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, 2023'te yüzde 19,40 artışla 11 milyar 62 milyon 802 bin dolara yükseldi. Binek otomobiller, otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 31,60'ını oluşturdu.

        En fazla binek otomobil satılan 10 ülkenin 8'i, bölgesel bazda sektörün ana pazarı durumundaki Avrupa ülkeleri oldu.

        Otomobil üreticileri toplam ihracatın yarısından fazlasını ilk 4'teki ülkeler, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

        Ana ihracat pazarı Fransa'ya 2022'ye kıyasla yüzde 41,29 artan binek otomobil dış satımı, 1 milyar 517 milyon 960 bin dolardan 2 milyar 144 milyon 860 bin dolara çıktı.

        Üreticiler, İtalya'ya ihracatı yüzde 28,42 artırarak 898 milyon 803 bin dolardan 1 milyar 154 milyon 329 bin dolara taşıdı.

        2022'de 818 milyon 708 bin dolarlık dış satım yapılan İspanya'ya geçen sene ihracat yüzde 39,50 artışla 1 milyar 142 milyon 98 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Birleşik Krallık'a bir önceki yıl 1 milyar 63 milyon 753 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2023'te yüzde 5,76 artışla 1 milyar 125 milyon 43 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yaptığı binek otomobil ihracatının, bu alanda toplam dış satımın yüzde 50,31'ini oluşturduğu belirlendi.

        - Cezayir ve Libya'ya ihracatta çarpıcı artış

        Türkiye'den geçen yıl Cezayir'e yapılan binek otomobil satışı 66 kat artışla 4 milyon 200 bin dolardan 278 milyon 207 bin dolara yükseldi.

        2022'de 2 milyon 62 bin dolarlık dış satım yapılan Libya'ya ihracatın geçen yıl 20 kattan fazla artarak 43 milyon 83 bin dolara ulaştığı görüldü.

        Ayrıca, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından Polonya'ya 837 milyon 68 bin, Almanya'ya 806 milyon, Slovenya'ya 449 milyon 124 bin, Belçika'ya 322 milyon 661 bin, Hollanda'ya 231 milyon 492 bin, İsveç'e 206 milyon 814 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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