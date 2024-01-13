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        Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti

        Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:56
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        Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti
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        Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu.

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.

        İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahalleleri yakınındaki dağın yamaçları da karla kaplandı.

        Ormanlık alanların içinden geçen Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden ve karla bütünleşen kıvrımlı "S yolu" dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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