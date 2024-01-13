Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti

Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahalleleri yakınındaki dağın yamaçları da karla kaplandı.

Ormanlık alanların içinden geçen Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden ve karla bütünleşen kıvrımlı "S yolu" dronla görüntülendi.

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